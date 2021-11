La definizione e la soluzione di: Darsi nuovo vigore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TONIFICARSI

Curiosità/Significato su: Darsi nuovo vigore col primo che vuole tornare al buon vecchio rock 'n' roll e il secondo darsi al pop. Il gruppo attraversa così il periodo di crisi più profonda, e nel ...

Altre definizioni con darsi; nuovo; vigore; Lodarsi esageratamente; Scaldarsi ... parlando; Accordarsi contrattando; Non darsi per vinto; Una parte del nuovo Mondo; Gli studiosi del nuovo Mondo; Pari di nuovo ; Si usa... come nuovo ; Mancanti di vigore ; Che ha notevole forza e vigore fisico; In Italia entra in vigore ogni fine ottobre; vigore fisico o morale; Ultime Definizioni