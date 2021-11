La definizione e la soluzione di: Danza degli Anni 50 derivata dal mambo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CHA CHA CHA

Curiosità/Significato su: Danza degli Anni 50 derivata dal mambo Il mambo è una danza latina cubana nata negli anni '40, quando l'omonimo genere musicale divenne popolare in tutta l'America latina. L'originale ballo ...

Altre definizioni con danza; degli; anni; derivata; mambo; Vivace danza spagnola; Compose la danza delle spade; Edgar __: il pittore delle danza trici in tutù; La Dorella della danza ; Le vocali degli strambi; La promessa degli innamorati; Il servizio segreto degli Stati Uniti; Un numero degli uffici; Ci dà solo anni d inganni ; Un titolo britanni co che è stato conferito anche Mick Jagger; La madre di san Giovanni Battista; L'antico nome di San Giovanni d'Acri; Una serie TV derivata da una precedente; Si dice dell'acqua derivata dalle precipitazioni; Antica arte da cui è derivata la chimica; E' derivata dalla CEE; Il Prado che fu definito re del mambo ; Nel 1999 cantava il tormentone mambo No. 5; Il Paese della conga e del mambo ;