Soluzione 12 lettere : MASCHERECCIO

Curiosità/Significato su: Cuoio conciato con allume molto duro conciato al vegetale per costruire scudi e corazze. Ma in tempi più recenti l'arte di conciare e di decorare in vari modi il cuoio con ceselli ...

Si usa per dare lucidità al cuoio ; Scarpe spesso in cuoio , aperte e senza lacci; Frusta di cuoio ; Sferza di cuoio attaccata alla sella; Il conciato re... di cinte e portafogli; Le lavorano i conciato ri; Le lavora il conciato re; conciato da buttar via;