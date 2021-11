La definizione e la soluzione di: Così è detto uno con idee molto antiquate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MUMMIA

Curiosità/Significato su: Cosi e detto uno con idee molto antiquate Wright ha usato lenti antiquate e grafiche molto vecchie. Durante il montaggio, ha graffiato alcuni fotogrammi con balsa e acciaio e ha lasciato la pellicola ...

Altre definizioni con così; detto; idee; molto; antiquate; così è il pelo del dobermann; così è il tempo sprecato; Un classico così ; così sono i raggi lunari; detto : Chi è causa del suo pianga se stesso; Il suo presidente è detto governatore; È detto anche martinetto; Un qualcosa d eccezionale... detto alla francese; Nate da idee originali; Nelle idee dell'utopista non cè posto per essa; Chi ne ha per la testa ha idee bizzarre; Un insieme di idee e valori condivisi da un gruppo; Metallo molto duttile; È alta quando si rischia molto ; Il sistema per auscultare ammalati molto lontani; Lo è il conto molto alto; Sorpassate, antiquate ; Ultime Definizioni