La definizione e la soluzione di: Il congegno detonatore della granata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SPOLETTA

Curiosità/Significato su: Il congegno detonatore della granata della molla, rompeva un piccolo disco di ottone e permetteva al percussore di accendere l'innesco. La granata veniva dunque lanciata e il detonatore, ...

Un congegno come Hal9000; Rotto come può esserlo un congegno ; congegno meccanico che produce un lavoro; Minuscolo congegno elettronico; La preghiera della sera; Il pane della Messa; Fece dono agli Stati Uniti della Statua della Libertà; Il fiume della Valcamonica; Tifosi rivali dei granata ; I tifosi della squadra granata ; Una granata per far pulizia; granata ... allo specchio!