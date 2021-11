La definizione e la soluzione di: Si confezionano in taglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ABITI

Curiosità/Significato su: Si confezionano in taglie confezionavano, in proporzioni ridotte, copie delle loro creazioni. Il manichino da sartoria, serve per provare gli abiti mentre si confezionano. La sua forma ...

Altre definizioni con confezionano; taglie; Donne che confezionano pizzi e trine; confezionano e vendono accessori d'abbigliamento; Il tessuto con cui si confezionano le tute da lavoro; confezionano tailleurs; Nelle battaglie sono indecise; Uno dei monti delle battaglie dell'Isonzo; È molto taglie nte; Extra-small nelle taglie ;