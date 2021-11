La definizione e la soluzione di: Chi lo suona accompagna canti liturgici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORGANO

Curiosità/Significato su: Chi lo suona accompagna canti liturgici costituito dai canti dell'Ufficio (la cosiddetta "Liturgia delle Ore" recitata quotidianamente dal clero) e dai canti della Messa. Nei canti dell'Ufficio ...

Strumento che accompagna i canti liturgici ; Inni liturgici comuni nella chiesa luterana; Locale in cui si conservano i paramenti liturgici ; Canti liturgici ;