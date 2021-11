La definizione e la soluzione di: C è chi vi cova la serpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : SENO

Curiosità/Significato su: C e chi vi cova la serpe una serpe in seno Espressione nata dal racconto di un uomo che trovata una serpe semi assiderata se la pose in petto per riscaldarla ma la serpe, quando ...

Altre definizioni con cova; serpe; Sovrasta Rio de Janeiro dalla vetta del Corcova do; Incontrata o scova ta dopo esser stata persa; Quelli d'oro provano a scova re pepite e pagliuzze; La gallina che cova le uova; Comprendono i serpe nti; serpe nte... maggiore; serpe nti la cui pelle è usata per fare borsette; Un serpe nte molto velenoso;