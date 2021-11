La definizione e la soluzione di: Ceste che si portano come zaini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : GERLE

Curiosità/Significato su: Ceste che si portano come zaini agosto 2019. ^ Stefano Zaino, È un altro Ciro, la Lazio pronta per il derby, in la Repubblica, 26 agosto 2019, p. 34. ^ Stefano Zaino, Sprofondo Samp, è una ...

Altre definizioni con ceste; portano; come; zaini; ceste per pescare aragoste; Le ceste dei fornai; ceste in spalla; Materiale naturale per ceste e scope; I frati li portano con i sandali; La trasportano l’asino e il mulo; Li portano sul capo i soldati; Le portano gli ufficiali; Posti in circolazione... come francobolli; Chiare e precise come le impressioni; Opera teatrale come La cantatrice calva; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Assortimento di bagagli, borse, zaini , ecc..; Gli zaini per portare i neonati; Le spille sugli zaini ; Ultime Definizioni