La definizione e la soluzione di: Ha la caserma presso l'hangar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AVIERE

Curiosità/Significato su: Ha la caserma presso l hangar Milano: la fortezza era comunque tra le maggiori dell'epoca, tanto che il castello non fu mai espugnato in battaglia. Usato esclusivamente come caserma militare ...

Altre definizioni con caserma; presso; hangar; L'ambulatorio della caserma ; Il pasto che si consuma in caserma ; Prepotenze dei veterani sulle matricole in caserma ; Un religioso in caserma ; Un tempo, presso i conventi, vi venivano lasciati i trovatelli; Porto laziale presso Nettuno; Trezza: è presso Catania; presso ché; Le prime nell'hangar ; In fondo all'hangar ; Ai... lati del Phangar ; Sosta nell'hangar ; Ultime Definizioni