La definizione e la soluzione di: La capitale della Macedonia del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SKOPJE

Curiosità/Significato su: La capitale della Macedonia del Nord 65°N 21.716667°E41.65; 21.716667 La Macedonia del Nord, ufficialmente Repubblica della Macedonia del Nord (in macedone: ????????? ??????? ???????????, ...

