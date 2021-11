La definizione e la soluzione di: La capitale della Colombia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BOGOTÀ

Curiosità/Significato su: La capitale della Colombia formalmente Repubblica di Colombia (República de Colombia), è uno Stato della regione nord-occidentale dell'America Meridionale, la cui superficie è di 1 141 748 km² ...

