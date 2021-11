La definizione e la soluzione di: I camerieri li portano in palmo di mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIATTI

Curiosità/Significato su: I camerieri li portano in palmo di mano comune trovare anche solo una e (es. 3e); premier e première, diversi, portano in apice er o ère a seconda del caso. 1er/1ère premier/première, 2e deuxième/second ...

