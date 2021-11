La definizione e la soluzione di: Cambiano gli spazi in scali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CL

Curiosità/Significato su: Cambiano gli spazi in scali oppure accanto alla sua testa; tali spazi avevano la funzione d'ospitare il corredo funebre, in special modo gli oggetti utilizzati durante i banchetti ...

Altre definizioni con cambiano; spazi; scali; cambiano il danno in vanto; cambiano la sposa in suora; cambiano il gesto in reato; cambiano i venti in cento; Ampia, spazi osa; Stazione spazi ale russa; La progettazione degli spazi e degli arredamenti; spazi o limitato di visuale; Le didascali e dei film; Non sottoposto a imposizioni fiscali ; Totale delle entrate fiscali dello Stato; Se è d'imposta assolve obblighi fiscali di altri;