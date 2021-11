La definizione e la soluzione di: Calzature che si portano senza calze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SANDALI

Curiosità/Significato su: Calzature che si portano senza calze se indossare le calze lunghe o i calzini corti. Quando lo studente indossa le calze lunghe con i pantaloni corti, deve aver cura che siano sempre ben ...

