La definizione e la soluzione di: Si calano in acqua.

Soluzione 3 lettere : AMI

Curiosità/Significato su: Si calano in acqua sia per la velocità che possono raggiungere in volo, sia per la straordinaria rapidità con cui si calano in picchiata con vigorosi battiti delle ali. I ...

