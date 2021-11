La definizione e la soluzione di: Si beve con il cucchiaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRODO

Curiosità/Significato su: Si beve con il cucchiaio apposito bastone di legno), burro e formaggio. Il tóch si consuma servendosi unicamente di un cucchiaio di legno (che, nelle occasioni di festa — come ...

