La definizione e la soluzione di: Avversione per gli stranieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : XENOFOBIA

Curiosità/Significato su: Avversione per gli stranieri dello straniero"; composto da ?????, xenos, "straniero" e f?ß??, phobos, "paura"), o senofobia, è un'avversione generica, di varia intensità, verso gli stranieri ...

