La definizione e la soluzione di: Andò sulla Luna per cercare il senno d Orlando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ASTOLFO

Curiosità/Significato su: Ando sulla Luna per cercare il senno d Orlando perdendo il senno, che va a finire sulla Luna. Il poema intreccia innumerevoli vicende, tratte da vari miti e storie dei popoli antichi, e il suo autore ...

Altre definizioni con andò; sulla; luna; cercare; senno; orlando; Dipinto di Caravaggio che andò distrutto nel corso dei bombardamenti di Berlino, 1945; Un programma calcistico che andò in onda su TMC; Un Castro che comandò a Cuba; Dante vi andò da vivo; sulla porta del professionista; Il pareggio sulla schedina; Si pettina sulla fronte; Equivale a egr sulla busta; Così sono i raggi luna ri; La tira avanti chi sbarca il luna rio; Aspetto luna re; Una distesa sulla luna ; Si consulta per cercare ... il significato di una parola; Fa cercare l'ombra; Si effettua per cercare il miglior offerente; Il cercare di dire le prime parole dei bambini; Toglieva il senno agli dèi; Con Bertoldino e Cacasenno nei racconti medievali; Fuor di senno ; Il suo senno ... è citato in un detto; Sovrano africano presente nell'orlando Furioso; Era amata dall'orlando di Ariosto e Boiardo; Il corno d'avorio di orlando ; Cantò la... furia d'orlando ; Ultime Definizioni