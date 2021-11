La definizione e la soluzione di: Alberi, arbusti, erbe.. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIANTE

Curiosità/Significato su: Alberi, arbusti, erbe. vegetazione è costituita da una prateria composta da erbe (per lo più graminacee) e arbusti; gli alberi sono pressoché assenti, a eccezione di zone più umide ...

