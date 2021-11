La definizione e la soluzione di: Adattare alle necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ADEGUARE

Curiosità/Significato su: Adattare alle necessita Fu costruito fra il 1860 ed il 1862, superando la difficoltà di adattare alle necessità di un teatro il precedente edificio inserito nelle mura cittadine ...

Altre definizioni con adattare; alle; necessità; adattare alle usanze; Erano soldati di Cavalle ria; Lo è la cincialle gra; Insidioso alle ttamento; I tornei cavalle reschi; Si spostano in altri paesi per necessità ; Colui che non beve alcolici per scelta o necessità ; Avere necessità di qualcosa: non poterne __; Piccola necessità per cui si porta fuori il cane; Ultime Definizioni