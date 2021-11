La definizione e la soluzione di: È unita a Roma dalla via del Mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : OSTIA

Curiosità/Significato su: e unita a Roma dalla via del Mare Tevere e costituiva il primo tratto della via del Mare, diretta verso i quartieri sud-occidentali, l'EUR e il litorale di Ostia. Nel 1933 fu aperta Via dell'Impero ...

Altre definizioni con unita; roma; dalla; mare; Un'unita di misura della pressione; E' unita alla Peugeot; Sostanze che inducono risposte immunita rie; E' unita a Buda; Moneta della roma nia; Il Ken autore del roma nzo La cruna dell'ago; Possono cantare una roma nza come Che gelida manina; Il popolare ciclo di roma nzi scritti da Elena Ferrante; Butta i soldi dalla finestra!; Quella dalla testa bianca è il simbolo degli USA; Togliere dalla circolazione; Toccata dalla fortuna; Alture protese sul mare ; Spalmare bitume sulle strade; Il mare lontano da riva; L'emblema del dio del mare ; Ultime Definizioni