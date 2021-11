La definizione e la soluzione di: Una vittoria del generale Grant sui Sudisti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : CHATTANOOGA

Curiosità/Significato su: Una vittoria del generale Grant sui Sudisti Grant, nato Hiram Ulysses Grant (Point Pleasant, 27 aprile 1822 – Wilton, 23 luglio 1885), è stato un generale e politico statunitense. Fu generale dell'Unione ...

Altre definizioni con vittoria; generale; grant; sudisti; Storica vittoria degli Americani sugli Inglesi 1777; I punti della vittoria nei tornei di calcio; Ascoli Foggia: Pirro vi ottenne una celebre vittoria ; Grido di vittoria dell'antica Grecia; Un generale caro ai Bersaglieri; In generale , un disturbo del linguaggio; generale ateniese che tradì unendosi agli spartani; In generale , raggruppa chi non rispetta la legge; Il grant urco; I compatrioti di Hugh grant ; L'autore de I figli del capitano grant ; Può esserlo il reo colto in flagrant e; Guidò i sudisti durante la Guerra di secessione; Ultime Definizioni