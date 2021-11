La definizione e la soluzione di: Lo è una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasformazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : INVARIANTE

Curiosità/Significato su: Lo e una grandezza che conserva sempre lo stesso valore rispetto ad una trasformazione del valore dei classici, secondo cui la fonte ultima del valore è il lavoro, e nello stesso tempo opera una rottura nei loro confronti. Quello che mutua ...

Altre definizioni con grandezza; conserva; sempre; stesso; valore; rispetto; trasformazione; Una stella di prima grandezza ; grandezza , ampiezza; Fa fare sfoggi di grandezza ; Stabilire una grandezza col metro; Gli avversari dei conserva tori inglesi; Si conserva all'ammasso; Quella alimentare serve per conserva re il cibo; Un modo di conserva re i cetrioli; sempre all'inizio; 4 Lo è sempre il sabato; È sempre seguito da una richiesta di riscatto; E sempre mirato; Se stesso ... nel prefissi; La caduta girando su se stesso ; Cinque carte dello stesso seme per il pokerista; Abita in un appartamento dello stesso stabile; Cosa di nessun valore ; Il valore di una patacca; Scrittrice di valore ; L'osservanza di un limite o di un valore ; rispetto si dell’ambiente; Il rispetto delle regole e della Costituzione; Si dà per rispetto ; Un... po'di rispetto ; Cambiamento, trasformazione ; Stabilimento di trasformazione delle fibre tessili; Ultime Definizioni