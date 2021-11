La definizione e la soluzione di: Una caldaia a chiusura ermetica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTOCLAVE

Curiosità/Significato su: Una caldaia a chiusura ermetica materiali resistenti a temperature elevate, in genere porcellana o materiale refrattario. Il coperchio non è a chiusura ermetica, permettendo ai gas prodotti ...

Altre definizioni con caldaia; chiusura; ermetica; I Pellirosse della tribù di caldaia Nera; Una chiusura di solito in metallo o legno; Un tipo di chiusura ermetica per liquidi o gas; Svendere, disfarsi di merce in chiusura d'attività; Compone una chiusura a strappo; Un tipo di chiusura ermetica per liquidi o gas; Chiusi ermetica mente; Chiudere ermetica mente; Ultime Definizioni