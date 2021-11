La definizione e la soluzione di: Uggia, detto in altro modo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : NOIA

Curiosità/Significato su: Uggia, detto in altro modo nominato ministro dell'istruzione Terenzio Mamiani. Nonostante questi fosse in uggia al cugino Leopardi, che ne celebrò ironicamente «le magnifiche sorti e ...

Altre definizioni con uggia; detto; altro; modo; Provare uggia , tediarsi; Il ghibellin fuggia sco; detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di Giulio Cesare; Opaco, detto di carta; E' detto leone d'America; È comunemente detto T-Rex; Tutt'altro che adatta; Tutt'altro che old a Londra; Lo è un parere opposto a un altro ; Una festa tutt'altro che divertente; Iniziare le ostilità modo di dire; In questo modo comincia l'Eneide; Sugo di carne e pomodo ro; Un modo di procedere delle barche a vela; Ultime Definizioni