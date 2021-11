La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio il brano Sono solo parole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : NOEMI

Curiosità/Significato su: Ha in repertorio il brano Sono solo parole con Non mi avete fatto niente in coppia con Ermal Meta. In veste di autore ha partecipato nel 2012 con Sono solo parole per Noemi e nel 2016 con Finalmente ...

