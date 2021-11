La definizione e la soluzione di: Quello à-porter è un capo confezionato in serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : PRET

Curiosità/Significato su: Quello a-porter e un capo confezionato in serie case parigine alla produzione industriale del prêt-à-porter, avvenuto tra la fine degli anni '60 e gli anni '70. La democratizzazione della moda che ha ...

Altre definizioni con quello; porter; capo; confezionato; serie