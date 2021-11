La definizione e la soluzione di: Il punto in cui il seme è attaccato al funicolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ILO

Curiosità/Significato su: Il punto in cui il seme e attaccato al funicolo pianta, la cui dispersione è dovuta all'uomo, di origine remota. Arillo In un seme è l'espansione del funicolo (organo di collegamento al frutto) tale ...

