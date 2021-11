La definizione e la soluzione di: Si prende per far diminuire la febbre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : ATIPIRETICO

Curiosità/Significato su: Si prende per far diminuire la febbre protestante). Il padre Jean-Baptiste Sartre morì di febbre gialla quando Jean-Paul aveva quindici mesi. A incarnare la figura paterna fu il nonno, Charles Schweitzer ...

