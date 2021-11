La definizione e la soluzione di: Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : TETRAETILE

Curiosità/Significato su: Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti del piombo come antidetonanti, era addizionata con piombo tetraetile. Successivamente, la benzina esente da piombo è stata identificata col nome di benzina ...

Altre definizioni con particolare; tipo; piombo; usato; come; antidetonante; carburanti; particolare verso in poesia; Come certe aree marine di particolare interesse; Ricavato come il particolare dal generale; Voglia particolare , capriccio; Lo sharing è un tipo di noleggio; Un tipo di falco cacciatore; Un tipo ... di scacco; Un tipo che tiene allegri; Coste rocciose con pareti a strapiombo sul mare; Simbolo del piombo ; Quelli di piombo non attaccano; Gioco di carte col piombo e lo striscio; Metallo usato in numerose leghe; Un ricostituente omeopatico molto usato ; Un segmento usato in fisica; Accusato giustamente; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose; L'abominevole... noto anche come yeti; Ha RI come sigla; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; Recipiente da carburanti ; Recipienti per carburanti ; Recipiente per carburanti ; Ultime Definizioni