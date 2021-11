La definizione e la soluzione di: Opera teatrale come La cantatrice calva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ATTO UNICO

Curiosità/Significato su: Opera teatrale come La cantatrice calva La cantatrice calva (in francese La cantatrice chauve) è la prima opera teatrale di Eugène Ionesco. L'autore franco-rumeno decise di imparare l'inglese ...

Altre definizioni con opera; teatrale; come; cantatrice; calva; Adopera re un arnese; Serviva per eseguire opera zioni complesse; L'opera lirica con Amina; Intralciavano l'opera del mago; Dario, compianto attore e autore teatrale ; Manifesto teatrale ; Lavoro teatrale ; Lo è la finzione teatrale ; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; Considerava l'acqua come origine di tutte le cose; L'abominevole... noto anche come yeti; Ha RI come sigla; L'Eugene che scrisse l'opera teatrale La cantatrice calva; _ Turci, cantatrice ; Uno dei compagni di Gesù sul calva rio; I frutti per il calva dos; __ Lindo, famosa mascotte calva di detersivi; L'Eugene che scrisse l'opera teatrale La cantatrice calva ;