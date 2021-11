La definizione e la soluzione di: Opaco, detto di carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MAT

Curiosità/Significato su: Opaco, detto di carta dalla pergamena, poi dalla carta. L'Egitto, come detto sopra, ebbe nell'antichità l'esclusiva della produzione di carta di papiro grazie alla coltivazione ...

Altre definizioni con opaco; detto; carta; opaco e liscio come un sottilissimo raso; Non completamente opaco ; Un diamante opaco ; Bevanda rinfrescante di colore bianco opaco ; E' detto leone d'America; È comunemente detto T-Rex; Lo stile detto floreale; __ negativi o __ positivi detto dei batteri; Una carta da gioco figurata; Le ha la pelle incarta pecorita; Vi si partecipa pagando con la carta di credito; Fondò carta gine; Ultime Definizioni