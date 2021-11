La definizione e la soluzione di: Non fatto ad hoc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : INADATTO

Curiosità/Significato su: Non fatto ad hoc Post hoc, ergo propter hoc (locuzione latina che alla lettera significa dopo di ciò, quindi a causa di ciò) è un sofisma che consiste nell'assumere per ...

Altre definizioni con fatto; È fatto con farina integrale; La desta un fatto sensazionale; La fatto ria con il corral; È fatto per più auto; Ultime Definizioni