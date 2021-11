La definizione e la soluzione di: Metallo usato in numerose leghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NICHEL

Curiosità/Significato su: Metallo usato in numerose leghe Questo metallo di post-transizione argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente all'aria e resiste alla corrosione, si usa in molte leghe e per ...

