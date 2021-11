La definizione e la soluzione di: Metallo che fa parte del gruppo delle terre rare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : LANTANIO

Curiosità/Significato su: Metallo che fa parte del gruppo delle terre rare appartenenti a più di una categoria): elementi che formano le rocce terre rare (lantanidi lantanio-lutezio, e ittrio) metalli di interesse industriale (produzione ...

