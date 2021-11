La definizione e la soluzione di: Medico specialista dell'orecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OTOIATRA

Curiosità/Significato su: Medico specialista dell orecchio sta appunto per studio di orecchio, naso e laringe rispettivamente. L'iter formativo per ottenere il titolo di Specialista in Otorinolaringoiatria in ...

Altre definizioni con medico; specialista; dell; orecchio; Va seguita se la prescrive il medico ; Quantità prescritta dal medico o dal gastronomo; Il Guido medico della mutua di Alberto Sordi; Termine medico per l'espulsione dell'urina; Ciclista specialista negli arrivi in volata; specialista dell'apparato respiratorio; Lo specialista dei 100 metri piani; Medico specialista dei problemi della voce; Unità di misura dell a quantità di informazione; Un'unita di misura dell a pressione; Moneta dell a Romania; Osso dell a tibia; Lo usavano... i duri d’orecchio ; Lo orecchio ... in medicina; Giungono all'orecchio ; Privo d’orecchio musicale; Ultime Definizioni