Soluzione 11 lettere : SCARSAMENTE

Curiosità/Significato su: In maniera insufficiente in acqua e negli alcoli, e ciò dipende dal fatto che le grosse molecole dei polisaccaridi si idratano solo in superficie, e in maniera insufficiente a ...

Altre definizioni con maniera; insufficiente; Ricopiare in maniera pedissequa; maniera , criterio; In maniera esagerata, di troppo; Lo è chi si pone in maniera avversa; In modo insufficiente ; L'insufficiente utilizzo dell' 1 v. da parte dell'organismo; Che mostra paura o insufficiente coraggio; insufficiente , inadeguata;