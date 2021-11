La definizione e la soluzione di: L'abominevole... noto anche come yeti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : UOMO DELLE NEVI

Curiosità/Significato su: L abominevole... noto anche come yeti dell'Himalaya, entrata ormai anche nell'immaginario collettivo della cultura mondiale. Conosciuto anche come abominevole uomo delle nevi, termine originato ...

