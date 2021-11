La definizione e la soluzione di: Invocazione ripetuta nel corso della messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OSANNA

Curiosità/Significato su: Invocazione ripetuta nel corso della messa dette dal sacerdote con i ministri e il canto. Nella messa tridentina ogni invocazione viene ripetuta per tre volte (secondo l'interpretazione tradizionale ...

