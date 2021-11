La definizione e la soluzione di: Iniziare le ostilità modo di dire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : DARE FUOCO ALLE POLVERI

Curiosità/Significato su: Iniziare le ostilita modo di dire tendente a nuovi programmi di ricerche petrolifere». Allegò due punti di dettaglio operativo, con cui iniziare subito le operazioni per la liquidazione: ...

