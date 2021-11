La definizione e la soluzione di: Ha un indicatore a cristalli liquidi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : OROLOGIO DIGITALE

Curiosità/Significato su: Ha un indicatore a cristalli liquidi comuni di indicatore di pH sono le cartine al tornasole e gli indicatori universali (miscele di più indicatori, in striscia oppure liquide, in grado di ...

È media se l'indicatore universale è arancione; L'indicatore BIL interessa quello interno lordo; Galleggiante indicatore ; __ acqueo: liquido salino tra la cornea e il cristalli no; Lo sono i cristalli termotropici negli schermi; Lo sono due elementi chimicamente diversi che cristalli zzano in forme simili; Regione storica famosa per i cristalli ; Una forma di iniezione di liquidi tà da parte delle banche centrali; Un tipo di chiusura ermetica per liquidi o gas; Piccoli getti di liquidi ; Un sacco porta-liquidi ;