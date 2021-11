La definizione e la soluzione di: Gli si deve la scoperta dei raggi X. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ROENTGEN

Curiosità/Significato su: Gli si deve la scoperta dei raggi X nonché i satelliti e gli astronauti in orbita spaziale. La loro natura è molto varia (l'energia cinetica delle particelle dei raggi cosmici è distribuita ...

Altre definizioni con deve; scoperta; raggi; Per farlo si deve scavare; deve piacere all'attore; La prepara chi deve partire; Si deve evitare di prestarlo alle critiche; La forza scoperta da Newton; La scoperta di capitali evasi e proventi illegali; Vi pone fine la scoperta dell'America; L'anno della scoperta dell'America in cifre romane; Hanno coraggi o da vendere; Così sono i raggi lunari; Coraggi oso e tenace; Con molto coraggi o; Ultime Definizioni