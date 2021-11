La definizione e la soluzione di: Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di Giulio Cesare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PREROMANA

Curiosità/Significato su: Detto di una manifestazione anteriore, in una data regione, alla conquista del popolo di Giulio Cesare minaccia celtica contro le politiche di Roma si spense definitivamente solo alla metà del I secolo a.C., quando Giulio Cesare pose fine all'indipendenza della ...

