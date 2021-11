La definizione e la soluzione di: Cosi è il palmo delle mani di chi lavora duro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CALLOSO

Curiosità/Significato su: Cosi e il palmo delle mani di chi lavora duro Conciare per il dì delle feste Malmenare, procurando danni visibili alla pelle. Conoscere i propri polli Sapere con chi si ha a che fare e perciò saper ...

Altre definizioni con cosi; palmo; delle; mani; lavora; duro;