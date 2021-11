La definizione e la soluzione di: Considerava l'acqua come origine di tutte le cose. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TALETE

Curiosità/Significato su: Considerava l acqua come origine di tutte le cose L'acqua è un elemento ritenuto importante pressoché universalmente dai vari popoli della terra, e ha dato origine a numerose tradizioni spirituali. L'acqua ...

Altre definizioni con considerava; acqua; come; origine; tutte; cose; Uno fra i quattro elementi da cui si considerava costituita la materia; Pianta che i greci considerava no sacra ai morti; Pesce d'acqua dolce; Impasto di farina e acqua ; Si ha se l'acqua non scorre; Una sterminata distesa d'acqua ; Un particolare tipo di piombo che era usato come antidetonante per carburanti; L'abominevole... noto anche come yeti; Ha RI come sigla; Possono cantare una romanza come Che gelida manina; L'origine di un vocabolo; Comprende più famiglie della stessa origine ; Dà origine al frutto; Alta pianta delle Simarubacee d'origine cinese; Non tutte , soltanto poche; Ha tutte le facce triangolari; tutte , ognuna; Lo sono tutte le nobili; Commercio di cose sacre; Secrezione delle mucose ; Un insieme di cose o di persone; Ne sfonda una aperta... chi tenta cose già fatte dagli altri; Ultime Definizioni