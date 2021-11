La definizione e la soluzione di: Colorante dall'odore pungente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ANILINA

Curiosità/Significato su: Colorante dall odore pungente acido debole di formula HNO2. È un composto estremamente instabile dall'odore pungente e di colore verde-azzurro, e a temperatura ambiente si decompone ...

Altre definizioni con colorante; dall; odore; pungente; Sostanza oleosa colorante composta da bixina; colorante istologico, antibatterico e antimicotico; Una polvere colorante rossa; Polvere colorante rossa; È unita a Roma dall a via del Mare; Butta i soldi dall a finestra!; È percorsa dall o Yukon; Quella dall a testa bianca è il simbolo degli USA; J'odore : Dior = Sicily : x; La pianta il cui fusto sotterraneo ha odore di pepe; L'aggressivo chimico dal caratteristico odore di geranio; Riescono a fiutare piccolissime particelle che emanano odore ; Umorismo pungente ; pungente … oppure osé; pungente come la barba; E' pungente per natura;