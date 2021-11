La definizione e la soluzione di: Carmen che canta Confusa e felice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONSOLI

Curiosità/Significato su: Carmen che canta Confusa e felice Confusa e felice è il brano con il quale la cantautrice catanese Carmen Consoli partecipò al Festival di Sanremo 1997. Il brano è stato poi inserito nell'album ...

