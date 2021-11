La definizione e la soluzione di: Un breve e facile quesito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DOMANDINA

Curiosità/Significato su: Un breve e facile quesito navi spaziali?» Questo quesito serve di solito come monito alle stime più ottimistiche dell'equazione di Drake, che proporrebbero un universo ricco di pianeti ...

