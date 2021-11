La definizione e la soluzione di: La strage compiuta da un professore che boccia senza pietà!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECATOMBE

Curiosità/Significato su: La strage compiuta da un professore che boccia senza pieta! complici. Senza la legge del taglione ad decuplo non si sana la piaga in tempo utile. Attendo conferma. Mussolini. La repressione fu compiuta oltre che con ...

